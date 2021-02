Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli est prêt à rejoindre l'OM, mais...

Publié le 4 février 2021 à 12h45 par T.M.

A la recherche du successeur d’André Villas-Boas, Pablo Longoria pourrait bien avoir trouvé l’heureux élu avec Jorge Sampaoli. Néanmoins, il existerait encore quelques obstacles pour que cela soit bouclé.

En attendant de régler les problèmes avec André Villas-Boas, l’OM s’est lancé en quête d’un nouvel entraîneur pour entamer un nouveau chapitre. Alors que Nasser Larguet était présent sur le banc ce mercredi contre Lens, un nouveau technicien pourrait prochainement débarquer. Mais qui et quand ? Comme le10sport.com vous l’a révélé, Pablo Longoria a déjà essuyé 3 échecs (Favre, Sarri et Benitez), mais cela n’empêcherait pas le « Head of Football » de continuer ses recherches. Et ce mercredi, au Brésil, il a notamment été question d’un intérêt pour Jorge Sampaoli, actuel entraîneur de l’Atlético Mineiro. Disciple de Marcelo Bielsa, l’Argentin pourrait donc marcher dans ses traces en rejoignant l’OM.

Un accord de principe avec Sampaoli !