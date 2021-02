Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le PSG a identifié une grande menace pour Lionel Messi !

Publié le 5 février 2021 à 10h15 par T.M.

Au PSG, les appels du pied se multiplient pour Lionel Messi. Si l’Argentin est attendu dans la capitale, cela serait encore loin d’être gagné et la direction parisienne en serait bien consciente.

Les déclarations affluent en masse du PSG à propos de Lionel Messi. Concernant la star du FC Barcelone, cela avait débuté avec le gros appel du pied de Neymar. Depuis, ce sont Leonardo, Mauricio Pochettino, Leandro Paredes et Angel Di Maria qui en ont rajouté une couche à propos de La Pulga. El Fideo a d’ailleurs été le dernier à évoquer ce dossier Messi, lâchant mercredi en marge de la rencontre face à Nîmes : « Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ». Au PSG, on ouvre donc déjà les bras à Lionel Messi, mais tout pourrait basculer d’ici quelques semaines…

L’obstacle Laporta ?