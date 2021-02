Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup de gueule de Lionel Messi sur le PSG !

Publié le 4 février 2021 à 13h45 par T.M.

Ce mercredi, Angel Di Maria est venu rajouter une couche à propos d’une arrivée de Lionel Messi au PSG. De quoi visiblement agacer la star du FC Barcelone.

« Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ». Ce mercredi, en marge de la rencontre entre le PSG et Nîmes, Angel Di Maria a un peu plus relancé le feuilleton d’une arrivée de Lionel Messi dans la capitale. Cela fait maintenant plusieurs semaines que le joueur du FC Barcelone au PSG. Cela avait commencé avec le gros appel du pied de Neymar. Depuis, Mauricio Pochettino et Leandro Paredes ont également évoqué une possible arrivée de Messi. De quoi agacer le club catalan comme l’a fait savoir Ronald Koeman, mais aussi Lionel Messi.

Aucun contact entre Messi et le PSG !