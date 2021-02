Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l’offensive de Di Maria pour Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 13h15 par T.M.

Ce mercredi, après la rencontre du PSG contre Nîmes, Angel Di Maria a lancé un appel du pied à Lionel Messi. Et El Fideo n’en serait pas à son premier coup d’essai.

Verra-t-on Lionel Messi sous le maillot du PSG ? Alors que cette idée commence à prendre de plus en plus d’ampleur, les appels du pieds en provenance de la capitale ne cesse de se multiplier. Ce mercredi, c’est Angel Di Maria qui a interpellé son compatriote. Après la rencontre face à Nîmes, El Fideo a ainsi lâché à propos de Lionel Messi : « Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ». Il y a quelques jours, Di Maria avait déjà ouvert la porte du PSG à la star du FC Barcelone. Une envie de jouer ensemble qui ne daterait d’ailleurs pas d’hier…

C'est déjà arrivé à l’été !