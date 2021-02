Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pochettino vole au secours d’André Villas-Boas !

Publié le 4 février 2021 à 12h10 par T.M.

En instance de départ à l’OM, André Villas-Boas a vu Mauricio Pochettino venir à son chevet.

Ce mercredi, la rencontre entre le RC Lens et l’OM s’est disputée dans un climat particulier du côté phocéen. En effet, sur le banc de touche, c’était Nasser Larguet qui était à la place d’André Villas-Boas. Suite à sa conférence de presse incroyable de mardi, le Portugais a été mis à pied par sa direction. Depuis les annonces fracassantes de Villas-Boas, qui a réclamé son départ suite à l’arrivée d’Olivier Ntcham, c’est la guerre entre l’entraîneur marseillais et sa direction. Néanmoins, André Villas-Boas peut compter sur certains soutiens dans cette période de turbulences à l’instar notamment de Mauricio Pochettino, entraîneur du PSG.

« Je suis triste »