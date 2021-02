Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Germain lâche ses vérités sur le départ de Villas-Boas !

Publié le 4 février 2021 à 9h30 par La rédaction

Malgré le match nul sur la pelouse du RC Lens ce mercredi (2-2), l’OM a montré un plutôt bon visage. Les joueurs ont été satisfaisants malgré le départ prématuré d’André Villas-Boas. Valère Germain a tenu à revenir sur les récents événements qui ont touché le club.

Ce mercredi, l’OM a fait match nul lors du déplacement à Lens (2-2). Si la victoire n’est pas encore au bout (6e match sans victoire), le club phocéen a montré une prestation plutôt encourageante sur la pelouse des sang et or. Marseille menait même 2-0 à la mi-temps grâce à Florian Thauvin et Arkadiusz Milik, son premier but avec l’OM. Si l’on pensait que le départ d’André Villas-Boas, remercié par Jacques-Henri Eyraud après avoir posé sa démission, aurait plongé un peu plus l’OM dans la crise qu’il traverse en ce moment, le vestiaire de l'OM s'est finalement remobilisé, et Valère Germain est revenu sur les différents évènements qui ont marqué le club ces derniers jours.

« Les événements ne sont pas faciles à vivre »