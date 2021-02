Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouveau chapitre dans le feuilleton Villas-Boas !

Publié le 4 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le feuilleton André Villas-Boas bat son plein à l’OM depuis mardi midi, la presse étrangère fait déjà état d’un prétendant surprenant pour l’entraîneur portugais.

Interrogé mardi en conférence de presse, André Villas-Boas avait publiquement acté son divorce avec la direction de l’OM, donnant ainsi le point de départ d’un long feuilleton : « Le mercato s’est fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur (Ntcham). Une décision qui n'a pas été prise par moi. Je l'ai appris ce matin par la presse quand je me suis réveillé. En fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé. Il a fini par venir, mais je n'étais pas pour. J'ai à cause de cela présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat ». Quelques heures après cette révélation fracassante, l’OM officialisait la mise à pied de l’entraîneur portugais, et le club phocéen enchaine depuis les pistes pour la succession de Villas-Boas. Mais ce n’est pas tout…

Villas-Boas a déjà un prétendant

Comme l’a révélé Globo Esporte, Sao Paulo aurait coché le nom d’André Villas-Boas pour le poste d’entraîneur. Le club brésilien vient en effet de se séparer de son coach, Fernando Diniz, et aurait déjà dressé une short-list sur laquelle figure donc le nom de l’ancien tacticien de l’OM. Villas-Boas, qui est donc toujours officiellement sous contrat avec le club marseillais, dispose déjà d’un prétendant sur le marché.