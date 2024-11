Clash Rabiot-PSG : France 98 monte au créneau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, à l’occasion de Téléfoot, Adrien Rabiot a tenu à régler ses comptes avec le PSG. Alors que certains lui en veulent d’avoir rejoint le rival en signant à l’OM, l’international français a exposé sa version des faits. Les réactions ont été nombreuses et Rabiot n’a pas manqué de se faire critiquer. L’Olympien a aussi été soutenu, à commencer par un champion du monde 98.

Adrien Rabiot a surpris tout le monde cet été en s’engageant à l’OM. Une trahison qui a eu du mal à passer auprès de certains étant donné que le Français a été formé chez les rival. Toutefois, Rabiot ne voit clairement pas le mal et il l’a fait savoir ce dimanche à Téléfoot : « Je ne vais pas vous mentir, quand j’étais au PSG, on ne m’a rien donné, on ne m’a pas fait de cadeau. On n’a pas été plus que ça derrière moi alors que… Maintenant, après 5 ans à la Juventus, dire ‘on l’a bichonné’, si, ça… Faut arrêter… Il n’y a rien eu. Ma dernière saison, quand j’étais au placard, les supporters ne sont pas venus me défendre pour me sortir de là. Faut arrêter l’hypocrisie. J’ai pris cette décision. La seule chose que je ne comprends pas c’est le manque de respect ».

« Adrien Rabiot, fais ce que tu veux »

Ce lundi, au micro de RMC, Christophe Dugarry a pris la défense d’Adrien Rabiot dans son clash avec le PSG. Le champion du monde 98 a alors fait savoir : « Adrien Rabiot, fais ce que tu veux. Il n’a pas à se justifier, il n’a même pas à expliquer. Il ne doit même pas rentrer dans ce débat. Adrien, tu ne dis rien, tu en as rien à foutre, ça ne sert rien. De toute façon, les gens ne comprendront pas. Ce n’est pas la peine d’expliquer. Tu as fait ton choix, tu l’assumes, tu joues, tu prends le club que t’as envie, l’oseille que t’as envie, tu fais le contrat que t’as envie. Il fait ce qu’il veut ».

« Tu n’as pas à répondre, à te justifier »

« N’explique pas à des gens qui ne veulent pas comprendre. C’est pour ça que je me permets de lui dire, à chaque fois qu’on te pose cette question, ne réponds pas. Tu n’as pas à répondre, à te justifier. Il avait envie d’expliquer un peu le pourquoi du comment, je pense que c’est une erreur. Il ne doit pas expliquer, il fait ses choix, c’est sa vie. Point à la ligne », a ensuite poursuivi Christophe Dugarry.