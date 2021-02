Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les dessous de l’imminente prolongation de Neymar…

Publié le 4 février 2021 à 11h45 par Th.B.

N’ayant jamais semblé aussi heureux au PSG, Neymar pourrait très rapidement prolonger son contrat au sein du club de la capitale. Et il y aurait plusieurs raisons qui pousseraient le Brésilien à sceller son avenir à Paris selon Fabrizio Romano.

« Je t’aime PSG » . Dans la nuit de mercredi à jeudi, Neymar a publié ce message sur son compte Twitter officiel. Une nouvelle déclaration d’amour envers le club de la capitale qui survient seulement quelques jours après son témoignage à TF1 pour l’émission « Sept à huit » au cours duquel il assurait se sentir bien et s’être adapté à la vie parisienne et au PSG. Alors qu’il est en pleine discussion avec ses dirigeants pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022 au Paris Saint-Germain comme le10sport.com vous l’a souligné le 1er février, Neymar n’avait lundi pas encore donné son accord pour prolonger bien que le PSG pouvait être rassuré grâce aux propos de son numéro 10. Et cette volonté de prolonger aurait pris de l’ampleur pour plusieurs raisons.

Leonardo, Pochettino, Messi… Pourquoi Neymar veut prolonger