Mercato - PSG : La nouvelle déclaration d’amour de Neymar au PSG !

Publié le 4 février 2021 à 8h45 par Th.B.

Alors que sa prolongation de contrat pourrait être officialisée dans les prochaines heures, Neymar continue d’utiliser les médias et les réseaux sociaux pour clamer haut et fort son amour pour le PSG. Le dernier épisode en date a eu lieu sur son compte Twitter.

Et si pour son anniversaire Neymar Jr voyait sa prolongation de contrat devenir officielle au PSG ? Vendredi, la star brésilienne soufflera sa 29ème bougie à Paris où il se sent plus que bien comme il l’a une nouvelle fois assuré au micro de TF1 pour Sept à huit dimanche dernier. Le10sport.com vous a révélé le 1er février dernier qu’un accord définitif n’avait pas encore été trouvé entre les dirigeants du PSG et le clan Neymar et que les discussions étaient toujours d’actualité concernant sa prolongation de contrat. Entre temps, CBS Sports a dévoilé qu’un contrat de quatre ans serait sur le point d’être officialisé et plusieurs médias s’accordent à dire que l’affaire serait dans le sac pour Neymar. En attendant confirmation, le contrat de Neymar court toujours jusqu’en juin 2022 au PSG, et le Brésilien affiche toujours plus son bonheur d’être à Paris.

«Je t’aime PSG»

Après sa déclaration à TF1 , Neymar continue de clamer haut et fort son amour du PSG et de Paris, ce qui change de l’été 2019 au cours duquel il semblait avoir fait son maximum pour quitter le Paris Saint-Germain. Le numéro 10 du PSG défend le club parisien sur et en dehors du terrain, en atteste sa réponse piquante au compte Twitter du Borussia Dortmund qui s’était enflammé suite à la victoire du FC Lorient face aux Parisiens le week-end dernier. Et dans la nuit de ce jeudi, Neymar a une nouvelle fois affiché son amour pour le PSG en publiant une photo de lui sur Twitter avec la légende suivante et en français : « Je t’aime PSG ». Un indice supplémentaire de son imminente prolongation ?