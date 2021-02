Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez prend position pour l'avenir de Messi !

Publié le 5 février 2021 à 8h30 par La rédaction

Proche de Lionel Messi, Luis Suarez a été interrogé sur l’avenir de l’Argentin, qui voit son contrat avec le FC Barcelone prendre fin en juin prochain.

L’avenir de Lionel Messi est sur toutes les lèvres. L’Argentin, arrivé en Catalogne durant son adolescence, n’a toujours pas prolongé son contrat qui le lie au FC Barcelone et qui se termine en juin prochain. Son avenir au sein de la formation blaugrana est plus qu’incertain et suscite de nombreuses interrogations. Déjà proche d’un départ lors du dernier mercato estival, Messi voudrait attendre les prochaines élections présidentielles avant de se prononcer et de prendre une décision définitive. La Pulga pourrait choisir de prolonger son contrat au FC Barcelone, mais il pourrait également répondre favorablement aux appels du PSG ou encore de Manchester City.

« Messi prendra sa retraite où il voudra »