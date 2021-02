Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Lionel Messi dit stop !

Publié le 5 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Pourtant annoncé au PSG où il serait accueilli à bras ouverts, en attestent les déclarations dans la presse, Lionel Messi n’aurait pas discuté avec un joueur ou un dirigeant du club de la capitale.

Après Neymar, Leandro Paredes ou plus récemment Marquinhos, Angel Di Maria a lui aussi glissé un appel du pied à son compatriote argentin mercredi soir au micro de Canal+ en l’incitant à le rejoindre au PSG. Régulièrement, la presse fait état du manque d’avancées concrètes au niveau de la prolongation de contrat de Messi du côté du FC Barcelone, le sien expirant à la fin de la saison. Un parallèle est souvent tracé entre sa situation et une arrivée au PSG. Au coeur de toutes ces rumeurs, Messi aurait décidé de dire stop. En interne, selon SPORT , le capitaine du FC Barcelone se déclarerait « fatigué » par tout ce bruit autour de son avenir et le clan Messi assurerait qu’aucun dialogue n’aurait eu lieu avec le PSG concernant une éventuelle arrivée.

Pas de contact avec le PSG ou un autre club