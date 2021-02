Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse révélation sur l’implication de Neymar dans le dossier Messi !

Publié le 4 février 2021 à 17h45 par Th.B.

Alors qu’il a ouvertement fait part de sa volonté de témoigner de l’arrivée de Lionel Messi au PSG il y a deux mois de cela, Neymar serait constamment en contact avec la star du FC Barcelone selon Jesé Rodriguez.

« Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer » . Au micro de Canal+ , Angel Di Maria expliquait mercredi soir qu’il espérait que Lionel Messi décide de signer au PSG à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat au FC Barcelone. Cette déclaration a donc eu lieu précisément deux mois après celle de Neymar pour ESPN Argentine. Entre temps, Leandro Paredes, Marquinhos, Leonardo ou encore Mauricio Pochettino ont eux aussi été interrogés sur une éventuelle arrivée de Lionel Messi au PSG. De quoi agacer Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, qui a souligné un certain manque de respect de la part des membres du PSG qui évoquent ouvertement le dossier Messi dans la presse mercredi soir. Cependant, Neymar ne se cache pas et en interne, travaille d’arrache-pied sur ce dossier brûlant.

« Neymar parle beaucoup à Messi »