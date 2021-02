Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage inquiétant sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que Lionel Messi est dans les six derniers mois de son contrat au FC Barcelone, Joan Laporta estime que la situation devient très urgente avec l’international argentin.

Une immense page pourrait se tourner en fin de saison au FC Barcelone. Et pour cause, Lionel Messi est actuellement sur le chemin d’un départ libre de son club de toujours le 30 juin prochain au terme de son contrat. Le PSG aimerait profiter de la situation pour enregistrer l’arrivée de l’Argentin libre, mais le Barça ne désespérerait pas de parvenir à le convaincre de prolonger son bail. Seulement voilà, jusqu’au 7 mars prochain, l’écurie catalane n’aura pas de réel président et sa tête, et cela n’aide en rien pour résoudre l’avenir de Lionel Messi. De quoi inquiéter Joan Laporta, le candidat favori à la victoire lors de l’élection présidentielle, qui estime que la situation avec La Pulga devient inquiétante, même s’il reste persuadé que le natif de Rosario décidera de rester.

« C'est de plus en plus compliqué, mais je suis sûr qu'il veut rester »