Mercato - PSG : À Paris, on n’a pas oublié Thomas Tuchel…

Publié le 5 février 2021 à 5h45 par Th.B.

Bien que Marquinhos affiche un certain respect pour Mauricio Pochettino, le capitaine du PSG n’a pas caché son affection pour son prédécesseur Thomas Tuchel en soulignant l’impact que l’entraîneur allemand a eu sur sa progression.

Dans la foulée de la large victoire du PSG face à Strasbourg le 23 décembre dernier (4-0), Thomas Tuchel a été remercié par Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain bien que l’officialisation de son départ n’ait eu lieu que quelques jours après. Malgré une fin d’aventure qui a tourné au vinaigre, Marquinhos n’a pas oublié les bons côtés du passage de Thomas Tuchel au PSG, en n’omettant pas de souligner ce que le nouvel entraîneur de Chelsea lui a apporté sur le plan personnel.

« Tout ce que je peux dire, c’est que Tuchel m’a fait beaucoup progresser »