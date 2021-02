Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un signal fort à Neymar et Mbappe !

Publié le 5 février 2021 à 4h00 par A.M.

Après la victoire contre Nîmes (3-0), Mauricio Pochettino n'a pas pu échapper aux questions sur l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé.

Ces derniers jours, l'avenir de Neymar fait grandement parler. Et pour cause, Marcelo Bechler révélait récemment que le PSG et le Brésilien étaient tombés d'accord pour une prolongation de contrat de 4 ans alors que son bail actuel prend fin en juin 2022. Une prolongation qui pourrait également pousser Kylian Mbappé à suivre l'exemple de Neymar. Mauricio Pochettino a d'ailleurs évoqué ces deux dossiers.

Pochettino s'enflamme pour Mbappé et Neymar