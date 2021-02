Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Di Maria, Messi... Koeman déclare la guerre au PSG !

Publié le 5 février 2021 à 3h45 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Lionel Messi est très attendu par les Parisiens. Une situation qui agace du côté du FC Barcelone.

« Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer . » Après la victoire du PSG contre Nîmes (3-0), Angel Di Maria a répété sa volonté de voir Lionel Messi le rejoindre. Une sortie qui ne devrait pas manque d'agacer le Barça bien que Mauricio Pochettino ait tenu à minimiser la situation : « Je ne peux pas parler de Messi, cela va être mal interprété. Nous devons d’abord atteindre nos objectifs cette saison. Pour le reste, on travaille en secret, en silence pour avoir la meilleure équipe ».

Koeman fracasse le PSG