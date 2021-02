Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Marquinhos sur le départ de Thomas Tuchel !

Publié le 4 février 2021 à 15h45 par T.M.

Fin décembre, le PSG a pris la décision de se séparer de Thomas Tuchel. Un choix sur lequel est revenu Marquinhos.

Malgré une dernière saison quasiment parfaite avec notamment une finale de Ligue des Champions, Thomas Tuchel n’a pu conserver son poste au PSG. Payant notamment ses relations tendues avec Leonardo, l’entraîneur allemand a officiellement été remercié par le club de la capitale le 29 décembre dernier. Depuis, Tuchel a repris du service à Chelsea et un nouveau chapitre a débuté au PSG avec la nomination de Mauricio Pochettino. Un choix fort de la part de la direction parisienne avec lequel fait Marquinhos, comme il l’a confié dans un entretien accordé à So Foot .

« Je respecte toutes les décisions de mes supérieurs »