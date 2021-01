Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu fracassant de Tuchel sur son licenciement !

Publié le 29 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

Le 24 décembre, il était annoncé que le PSG avait décidé de se séparer de Thomas Tuchel. Une terrible nouvelle qui a fait passer de très mauvaises fêtes de fin d’année à l’entraîneur allemand.

Alors que le PSG avait terminé l’année 2020 en beauté avec une victoire face à Strasbourg, Thomas Tuchel n’avait pas vraiment la tête à la fête durant cette fin d’année. En effet, dans la nuit du 23 au 24 décembre, l’Allemand s’est réuni avec Leonardo qui lui avait alors signifié son renvoi du club de la capitale, alors qu’il avait encore 6 mois de contrat. Alors que le PSG a officialisé cela quelques jours plus tard, Tuchel était déjà fixé sur son sort, ce qui a ruiné son Noël.

« J’ai passé un Noël de merde »