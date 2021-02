Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien buteur emblématique de l’OM bientôt de retour ?

Publié le 5 février 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Passé par l’OM entre 2010 et 2015 où il a alterné le très bon et le moins bon, André-Pierre Gignac ne semble clairement pas opposé à un retour au sein du club phocéen.

Ancien buteur emblématique de l’OM durant cinq saisons, André-Pierre Gignac est aujourd’hui âgé de 35 ans et se trouve donc plus plus proche de la fin de sa carrière que du début. L’international français arrivera d’ailleurs en fin de contrat en juin prochain avec les Tigres de Monterrey, et il ne semble d’ailleurs pas opposé à l’idée d’une éventuelle dernière pige avec l’OM…

« L’OM dans les veines »