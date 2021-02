Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur cet échec dans la succession de Villas-Boas !

Publié le 4 février 2021 à 19h45 par A.C.

Maurizio Sarri aurait refusé le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille, laissé libre par André Villas-Boas.

Il ne fallait plus que ça. Alors que l’Olympique de Marseille traverse une crise, André Villas-Boas a jeté de l’huile sur le feu en critiquant ouvertement sa direction et en posant sa démission. Désormais, l’OM est donc un navire sans capitaine et Pablo Longoria travaille activement pour trouver un successeur à Villas-Boas. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le head of football de l’OM a déjà essuyé trois refus. Un de Rafael Benitez, un autre de Maurizio Sarri et un troisième de Lucien Favre, qui ne souhaite pas prendre une équipe en cours de saison.

Sarri pas convaincu par le projet de l’OM