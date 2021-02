Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Improbable rebondissement pour la succession de Villas-Boas ?

André Villas-Boas parti, l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un entraineur pour le remplacer.

Le départ précipité d’André Villas-Boas a mis l’Olympique de Marseille dans une position délicate. Le club n’a plus d’entraineur et peu de personne semblent vouloir prendre une équipe en cours de saison. C’est le cas de Lucien Favre, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com. L'ancien du Borussia Dortmund est actuellement sans poste, mais il a clairement expliqué ne pas être disponible avant le mois de juin prochain !

C’est chaud pour Lucien Favre