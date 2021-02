Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour à l’OM ? La réponse lourde de sens de Gignac !

Publié le 4 février 2021 à 11h10 par Th.B.

Son contrat courant jusqu’en juin prochain chez les Tigres de Monterrey, André-Pierre Gignac pourrait être libre s’il ne prolongeait pas. Une occasion pour l’OM de rapatrier son ancien buteur ? Cette option n’a pas été écartée par le principal intéressé.

Après cinq années de bons et loyaux services où il inscrivit 77 buts, André-Pierre Gignac quittait l’OM en 2015 pour relever un challenge en Amérique et plus précisément chez les Tigres de Monterrey. Et alors que son contrat avec l’équipe mexicaine court jusqu’en juin prochain, il a récemment été question d’un retour à l’OM. Alors qu’il n’avait ouvert la porte qu’au fait de s’engager à nouveau en faveur d’un club français au début du mois de novembre, le directeur du football Pablo Longoria estimait à l’occasion d’un live pour Le Phocéen que de disposer de « ce type de personnages au sein d’un club » était toujours « important ».

Gignac dit avoir « l’OM dans les veines »