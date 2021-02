Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Létang prend position pour Galtier !

Publié le 4 février 2021 à 23h00 par A.C.

Olivier Létang, président du LOSC, s’est prononcé au sujet de l’avenir de Christophe Galtier.

Considéré comme l’un des meilleurs entraineurs de Ligue 1, Christophe Galtier est un homme très apprécié. Son nom est d’ailleurs régulièrement lié à l’Olympique de Marseille, club dont il a été joueur et qui se retrouve sans entraineur depuis la mise à pied d’André Villas-Boas. Le contrat qui lie Galtier au LOSC se termine en juin 2022, mais les récents changements survenus au sein du club pourraient impacter son avenir. « Je suis sous contrat jusqu'en 2022. J'aurais automatiquement une discussion et des échanges avec Olivier Létang et peut-être avec le propriétaire sur ce que l'on fera » avait expliqué Galtier quelques temps après le rachat du LOSC. « Je ne veux pas mettre la pression, mais on verra si les objectifs du club sont compatibles avec ce que je veux ».

« Il y a une volonté de poursuivre dans le temps avec Christophe Galtier »