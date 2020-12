Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouveau rebondissement pour cette star de Galtier !

Publié le 22 décembre 2020 à 23h15 par La rédaction

Un an et demi après son arrivée, Renato Sanches pourrait quitter le LOSC lors du prochain mercato hivernal, alors que les Dogues sont dans une situation financière délicate. Dans le viseur de Liverpool, le départ de l'international portugais serait toutefois loin d'être acté.

Après plusieurs passages infructueux au Bayern Munich et à Swansea, Renato Sanches a su redonner un nouvel élan à sa carrière au LOSC et reprendre confiance en lui afin de pouvoir rebondir. Un an et demi après son arrivée en Ligue 1, le milieu portugais pourrait retenter sa chance en Premier League. Comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur le10sport.com le 16 décembre dernier, Liverpool surveille avec attention l'évolution de la situation de Renato Sanches, et pourrait profiter de la situation financière du LOSC pour s'attacher les services du Golden Boy 2016 à un coût moins élevé que lors du dernier mercato estival. Toutefois, alors que le départ de l'international portugais semblait proche d'être acté, rien ne serait fait concernant un transfert de Renato Sanches cet hiver.

Aucun accord entre le LOSC et Liverpool pour Sanches ?