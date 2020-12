Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce troublante d'un cadre de Puel sur son avenir !

Publié le 23 décembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Titulaire dans les buts de l'ASSE depuis février et le début du conflit entre le club du Forez et Stéphane Ruffier, Jessy Moulin serait loin de faire l'unanimité. Le gardien de 34 ans a concédé qu'il n'était qu'un gardien de transition.

Formé à l'ASSE, Jessy Moulin aura attendu 15 ans et un conflit entre la direction et l'un des gardiens les plus emblématiques du club pour avoir sa chance en tant que titulaire dans les buts de l'ASSE. Depuis la signature de son premier contrat professionnel en 2005, Jessy Moulin n'avait jamais disputé plus de six matchs de Ligue 1 au cours d'une même saison, il en est déjà à 15 lors de cet exercice. Le clash entre Claude Puel et Stéphane Ruffier aura ainsi été bénéfique pour le gardien français. Toutefois, le portier de 34 ans ne ferait pas l'unanimité, et les dirigeants stéphanois lui chercheraient déjà un successeur, alors que Uğurcan Çakır aurait récemment été observé par le club du Forez. S'il profite de ce nouveau rôle de titulaire, Jessy Moulin semble conscient qu'il pourrait retrouver sa place sur le banc au cours des prochains mois,.

« Je sais que je suis un gardien de transition »