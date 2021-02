Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une recrue de Puel lâche ses vérités sur ses premiers pas !

Publié le 4 février 2021 à 23h15 par La rédaction

Pape Abou Cissé a effectué ses débuts avec l'ASSE contre le FC Nantes (1-1) ce mercredi. Le nouveau défenseur central de Saint-Etienne s'est emballé après sa première avec les Verts.

Pape Abou Cissé était l'une des dernières recrues de l'ASSE avant la fin officielle du mercato hivernal : le défenseur central âgé de 25 ans a été prêté à Saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison par l'Olympiakos. À ce prêt s'ajoute une option d'achat évaluée à 13M€. En attendant de voir si les Verts seront désireux d'activer cette option d'achat l'été prochain, Pape Abou Cissé a effectué son premier match avec l'ASSE ce mercredi contre le FC Nantes. La rencontre entre ces deux équipes qui jouent le maintien en Ligue 1 s'est soldée par un match nul (1-1). Après la rencontre, l'international sénégalais s'est exprimé sur ses débuts dans le Forez. Le nouveau joueur de Saint-Etienne n'était pas satisfait par le match nul de son équipe, et espère obtenir un meilleur résultat face à Metz dimanche (15h) :

« Il va falloir continuer à tenir la baraque derrière »