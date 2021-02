Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce candidat prend position pour Messi… en fracassant le PSG !

Publié le 4 février 2021 à 21h30 par H.G.

Alors que Lionel Messi arrivera à la fin de son contrat au FC Barcelone le 30 juin prochain, Toni Freixa est convaincu que l’Argentin décidera de rester au sein de son club de toujours.

L’avenir de Lionel Messi est plus que jamais incertain. En effet, à un peu moins de six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, l’Argentin est sur le chemin d’un départ libre de son club de toujours. Une situation qui aurait éveillé l’intérêt du PSG, annoncé avec insistance sur les traces du sextuple lauréat du Ballon d'Or. Cependant, au sein du Barça, on ne désespère pas de voir Lionel Messi prolonger son contrat. C’est d’ailleurs ce qu’annoncent tour à tour les candidats à l’élection présidentielle des Blaugrana prévue le 7 mars prochain, et c’est ce qu’a réaffirmé Toni Freixa.

« Ce n'est pas seulement une question d'argent, nous avons des valeurs »