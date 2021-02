Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ à 0€ est déjà acté pour l'été prochain !

Publié le 4 février 2021 à 21h45 par Th.B.

N’ayant pas trouvé un accord avec le PSG pour son premier contrat professionnel, Kays Ruiz-Atil quittera le club de la capitale à la fin de la saison selon RMC Sport.

Et si Kays Ruiz-Atil, milieu de terrain de 18 ans, marchait dans les pas de Tanguy Kouassi et d’Adil Aouchiche parti l’été dernier au Bayern Munich et à l’ASSE au lieu de signer leur premier contrat professionnel au PSG ? Depuis de longues semaines, le dialogue aurait lieu entre le clan Ruiz-Atil et Leonardo. Les revendications du joueur et de son entourage seraient simples : disposer d’un temps de jeu conséquent au PSG et d’une place évolutive au sein du projet. C’est du moins l’information communiquée par L’Équipe ces dernières heures. Néanmoins, l’issue de ce dossier serait déjà connue à en croire RMC Sport.

Kays Ruiz devrait quitter le PSG en fin de saison