Mercato - OL : Aulas fait une grosse annonce pour l'avenir de Garcia !

Publié le 4 février 2021 à 19h47 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Rudi Garcia, dont le contrat s'achève en juin prochain, Jean-Michel Aulas ouvre clairement la porte à une prolongation de son entraîneur.