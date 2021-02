Mercato - Barcelone : Le Barça contre-attaque face au PSG pour Messi !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors que certaines personnalités du Paris Saint-Germain ne cachent même plus leur envie de voir Lionel Messi rejoindre la capitale française l’été prochain, le FC Barcelone préparerait maintenant sa contre-attaque pour conserver l’Argentin.

Après avoir déjà voulu s’en aller au cours de la dernière fenêtre estivale des transferts, Lionel Messi aura l’occasion de s’en aller librement en fin de saison au terme de son contrat. Pour ce faire, il n’a qu’une seule chose à faire, à savoir ne pas prolonger. Cela lui permettrait de relever un ultime challenge en Europe après avoir tout gagné avec le Barça, et le PSG aimerait grandement être ce point de chute. En effet, aussi bien Leonardo que Neymar, en passant par Leonardo Paredes ou encore Angel Di Maria ont affirmé plus ou moins clairement vouloir que Lionel Messi rejoigne Paris la saison prochaine. Celui qu’on surnomme El Fideo en a d’ailleurs rajouté une couche ce mercredi au sortir de la victoire 3-0 des Parisiens contre Nîmes : « Si je veux jouer à Paris avec Messi ? Je l’espère. Il y a beaucoup de possibilités. On doit rester tranquilles et les choses se développeront d’elles-mêmes », a lâché Angel Di Maria.

« Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo »

Ainsi, il est clair que le FC Barcelone est en grand danger avec Lionel Messi. En effet, le PSG semble se montrer insistant et ne connait pas la même période délicate financière que le club catalan, et ce même si la pandémie de Covid-19 a eu un impact lourd sur ses finances. Cependant, malgré cette tendance, le Barça ne désespère pas de parvenir à un accord avec Lionel Messi afin qu’il prolonge son contrat et termine sa carrière chez les Blaugrana. Par conséquent, le moins que l’on puisse dire est que les déclarations qui émanent du PSG au sujet de La Pulga ne sont pas vraiment appréciées par le FC Barcelone. Ronald Koeman l’a d’ailleurs clairement signifié ce mercredi au sortir de la victoire des Catalans contre le Granada CF en Coupe du Roi (5-3) en répondant aux propos d’Angel Di Maria : « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux. On peut se tromper en disant ce genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux ». Par la suite, Ronald Koeman a été suivi dans ce propos par l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle du FC Barcelone prévue le 7 mars prochain, à savoir Joan Laporta, Victor Font et Toni Freixa.

