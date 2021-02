Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça rappelle Di Maria à l’ordre pour Messi !

Publié le 4 février 2021 à 17h15 par Th.B.

Angel Di Maria s’est attiré les foudres de l’entraîneur Ronald Koeman et du candidat à la présidence Victor Font en incitant Lionel Messi à quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG en fin de saison.

Au micro de Canal+ mercredi soir, Angel Di Maria a ouvert la porte du PSG à Lionel Messi en marge du prochain mercato estival, moment où son contrat expirera au FC Barcelone et qu’il sera libre de s’engager avec le club de son choix. L’ailier du PSG a avoué « espérer » que le sextuple Ballon d’or fasse le choix de ne pas prolonger son contrat et de rallier la capitale française. Cet appel du pied n’a guère plu à Ronald Koeman qui n’a pas caché son agacement dans la foulée après la victoire du FC Barcelone face à Grenade en quart de finale de Coupe du roi. « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux ». Un point de vue partagé par Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone.

Victor Font demande « au PSG d'essayer de respecter le club »