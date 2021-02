Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria... Une opération déstabilisation autour de Messi ? La réponse !

Publié le 4 février 2021 à 18h30 par A.C.

Les différents appels lancés à Lionel Messi par des membres du PSG semblent commencer à agacer le FC Barcelone.

L’opération séduction bat son plein. Avec Lionel Messi en fin de contrat au FC Barcelone, les spéculations autour de son arrivée au Paris Saint-Germain vont bon train. Elles sont d’ailleurs alimentées par les déclarations des différents membres du PSG ! C’est Neymar qui lancé la première salve, lors d’un entretien accordé à ESPN en décembre dernier. « J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Je le laisserais jouer à ma place, il n'y a pas de problèmes » a lancé la star du PSG. « Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine ». Depuis, plusieurs personnes lui ont emboité le pas, avec Leonardo qui a notamment annoncé : « De grands joueurs comme Leo Messi seront toujours sur la liste du Paris Saint-Germain ». Plus récemment, c’est Angel Di Maria qui a parlé de l’arrivée de son compatriote au PSG. « Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer » a expliqué l’Argentin, au micro de Canal + . Or, ces multiples déclarations semblent agacer au plus haut point le FC Barcelone.

Le Barça n’aime pas du tout les agissements du PSG avec Messi

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi soir, Ronald Koeman a frappé en premier. L’entraineur du FC Barcelone a en effet clairement fait part de son agacement, concernant les sorties du Paris Saint-Germain sur Lionel Messi. « Pour moi, c'est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un tour de qualification de Ligue des champions contre eux » a lancé Koeman, d’après RMC Sport . « On peut se tromper en disant ce genre de choses, surtout pour ne pas électriser un peu plus le match qu'on a contre eux ». Ce jeudi, cela a été au tour de Victor Font de s’emparer de l’affaire. « Je trouve cela regrettable, un manque de respect » a déclaré le candidat à la présidence du Barça, d’après Mundo Deportivo . « Je profite de l'occasion pour demander aux dirigeants du PSG d'essayer de respecter le club et un joueur qui est toujours en compétition au Barça, et ce d'autant plus que dans 15 jours nous disputons une phase éliminatoire très importante en Ligue des champions. Il a déjà dit qu'il attendra la fin de la saison pour décider de son avenir ».

Entre le PSG et le Barça, c’est la guerre depuis plusieurs années