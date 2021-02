Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse mise au point sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 17h00 par T.M.

Malgré les différentes déclarations en provenance du PSG, Lionel Messi serait encore très loin de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le club de la capitale.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi voit les rumeurs se multiplier concernant son avenir. Et ces derniers jours, cela a énormément parler de lui au PSG. Dernièrement, ce n’est autre qu’Angel Di Maria, compatriote de La Pulga , qui lui a fait une grosse annonce concernant sa possible arrivée au PSG. « Je crois qu'il y a des possibilités, donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer », a lâché Di Maria ce mercredi après la rencontre face à Nîmes. A Paris, Lionel Messi est donc très attendu, mais selon les derniers échos de ce dossier, le sextuple Ballon d’Or serait encore très loin de s’installer dans la capitale française.

Il n’y a vraiment rien entre le PSG et Messi !