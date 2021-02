Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi ça brûle pour la prolongation de Neymar !

Publié le 4 février 2021 à 15h30 par Th.B.

Bien qu’une future vie londonienne ne serait pas à écarter pour Neymar, la star du PSG n’aurait d’yeux que pour le club parisien à l’instant T pour y gagner la Ligue des champions. L’une des nombreuses raisons de sa volonté de fer de prolonger son contrat.

Les jours passent et la prolongation de contrat de Neymar au PSG semble se préciser. Vendredi, le Brésilien sifflera sa 29ème bougie. Et à moins d’un tremblement de terre, la star du Paris Saint-Germain devrait rallonger son aventure parisienne courant jusqu’en juin 2022 de plusieurs saisons. Le10sport.com vous assurait lundi 1er février qu’aucun accord total n’avait été trouvé entre les dirigeants du PSG et le clan Neymar. Mais depuis, la situation semble avoir un tantinet évoluée. En effet, CBS Sports et d’autres médias ont depuis révélé qu’un terrain d’entente avait été mis en place pour une prolongation jusqu’en juin 2025 voire 2026. Suite à la victoire du PSG sur Nîmes mercredi soir (3-0), Mauricio Pochettino ne se mouillait pas vraiment en assurant cependant que son numéro 10 était « très content d’être à Paris » et que ce serait « un signal très important pour le futur s’il restait ». Quelques heures après la déclaration de son entraîneur et quelques jours après son témoignage diffusé dimanche sur TF1, Neymar clamait une nouvelle fois son amour au PSG via son compte Twitter . « Je t’aime PSG » . Un nouvel indice qui laisse entendre que la prolongation de contrat de la star brésilienne ne serait plus qu’une question de temps désormais.

Neymar épris de Paris, mais aussi… de Londres ?

Bien qu’il ne semble plus faire aucun doute que la prolongation de contrat de Neymar soit entérinée, le principal intéressé ne demeure pas être un homme aux besoins importants. Appréciant faire la fête et profiter de la vie, le Brésilien a assuré avoir organisé plusieurs évènements festifs à Londres par le passé. Ce qui lui a permis de créer une connexion avec la ville et sa culture. De quoi l’inciter à s’imaginer de l’autre côté de la Manche à l’avenir ? « Londres ? C’est une des villes que j’aime le plus au monde en raison de sa culture. Paris a ça aussi, mais peut-être qu’un jour… Je ne pourrais jamais dire pour sûr que je vivrais là-bas ou non. Je n’ai pas vraiment l’occasion de vraiment suivre la Premier League, mais j’ai entendu qu’il y a beaucoup de contacts physiques dans le jeu… Mais le championnat français a lui aussi trop de contacts physiques » . Malgré son affection pour la capitale anglaise qu’il a avoué au Daily Mail , Neymar ne devrait certainement quitter la capitale française, et ce, pour plusieurs raisons bien distinctes.

« Je veux gagner la Ligue des champions avec le PSG »