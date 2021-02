Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruter Neymar ? La réponse de Mourad Boudjellal !

Publié le 4 février 2021 à 15h15 par T.M.

Pour développer le club du Hyères FC, Nicolas Anelka a ouvert la porte à un partenariat avec le PSG. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Mourad Boudjellal à propos d’une possible arrivée de Neymar dans le Var.

S’il s’était imaginé un temps président de l’OM, Mourad Boudjellal est désormais à la tête du Hyères FC, club de National 2. Et pour le club varois, l’ancien du RCT est venu avec un projet ambitieux, notamment Nicolas Anelka, désormais directeur sportif. D’ailleurs, ce jeudi, pour Nice-Matin , l’ancien attaquant de l’équipe de France en a dit plus sur ses ambitions, ouvrant notamment la porte à un partenariat avec le PSG pour se faire prêter certains joueurs. « Un jeune qui vient des U19 et qui veut évoluer plus vite, pourquoi pas ? Peut-être qu’on peut trouver un accord pour développer ça. Moi qui ai connu les deux, je sais que la N2 n’a rien à voir avec la N3. Nous, on peut préparer des joueurs pour le groupe pro du PSG », a expliqué Anelka.

« Neymar a déjà resigné »