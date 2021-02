Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nicolas Anelka lance déjà un gros appel du pied à Leonardo !

Publié le 4 février 2021 à 14h15 par T.M.

Nommé directeur sportif du Hyères FC par Mourad Boudjellal, Nicolas Anelka a notamment ouvert la porte à des arrivées en provenance du PSG.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Nicolas Anelka. En effet, le voilà désormais au coeur du projet de Mourad Boudjellal, étant ainsi nommé directeur sportif du Hyères FC. Et ce jeudi, pour Nice-Matin , il en a dit plus sur ce qu’il prévoyait pour le club varois. Anelka a notamment évoqué le recrutement, expliquant alors : « Il y a des joueurs très intéressés pour venir. Y compris ceux qui évoluent à un niveau supérieur. Mais on ne fera pas n’importe quoi. Des noms ont circulé dans la presse, c’est très intéressant (rires). Mais il faut être cohérent avec ce qu’on veut faire. On choisira les joueurs qui peuvent adhérer à ce projet ». Et ces recrues pourraient également très bien venir du PSG…

« On peut préparer des joueurs pour le groupe pro du PSG »