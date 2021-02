Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Leonardo, Pochettino… Messi tape du poing sur la table !

Publié le 4 février 2021 à 18h45 par H.G.

Alors que les prises de position en faveur de son arrivée au PSG se multiplient ces derniers temps, Lionel Messi n’apprécierait que très peu cette situation.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter le FC Barcelone afin de relever un ultime challenge en Europe. Et cette perspective séduirait tout particulièrement le PSG, qui se verrait bien attirer l’Argentin sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert lors de la prochaine session estivale des transferts. Plus encore, ces dernières semaines, les prises de position en faveur de sa venue dans la capitale française se multiplient. Neymar avait lâché qu’il rêvait de rejouer avec Lionel Messi, tandis que Mauricio Pochettino, Leonardo, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria ont abondé dans le même sens de manière plus ou moins dissimulée.

Lionel Messi serait lassé de voir son nom être lié au PSG !