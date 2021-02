Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Kays Ruiz-Atil met un gros coup de pression à Leonardo !

Publié le 3 février 2021 à 22h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kays Ruiz-Atil n’a toujours pas prolongé son bail, alors que les prétendants ne manqueraient pas pour le milieu de terrain. Et son entourage prévient, la jeune pépite souhaite avoir du temps de jeu, au PSG ou ailleurs.

Depuis l’arrivée de QSI dans la capitale, la gestion des jeunes au PSG est particulièrement pointée du doigt. L’été dernier encore, le club de la capitale a perdu simultanément Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche alors que les deux jeunes titis avaient pourtant fait leurs débuts avec l’équipe première. Leonardo compte donc désormais stopper l’exode des espoirs du PSG, et l’un de ses premiers chantiers devrait concerner Kays Ruiz-Atil. Recruté en 2015 en provenance du FC Barcelone, le jeune milieu de terrain arrive en fin de contrat avec le PSG et aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux parties, et il y a danger.

Très courtisé, Kays Ruiz-Atil veut jouer