Mercato - PSG : Leonardo a pris une grosse décision dans ce dossier brûlant !

Publié le 4 février 2021 à 1h45 par B.C.

Alors qu’il faisait partie du groupe professionnel depuis le début de la saison, Kays Ruiz-Atil s’entraînerait désormais avec les U19 du PSG. Une décision qui serait liée à sa situation contractuelle.

Après les départs de Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, Leonardo est attendu au tournant pour stopper l’exode des titis du PSG, et l’Italio-brésilien pourrait être jugé sur le cas Kays Ruiz-Atil. Recruté en provenance du FC Barcelone à l’été 2015, le milieu de 18 ans est promis à un grand avenir et ne manque pas de prétendants comme l’a révélé L’Equipe ce mercredi soir. Il y a donc danger puisque son contrat arrivera à terme à l’issue de la saison, et les négociations trainent en longueur. L’entourage de Kays Ruiz-Atil a d’ores et déjà prévenu au quotidien sportif que le joueur veut jouer, et en attendant que ce dossier avance, le PSG aurait pris une décision concernant le natif de Lyon.

Kays Ruiz-Atil retourne avec les U19