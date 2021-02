Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane ne voulait pas entendre parler d’un départ pour ce flop !

Publié le 3 février 2021 à 23h30 par H.G.

Alors qu’il avait été annoncé cet hiver qu’Eder Militao aurait pu quitter le Real Madrid, le club de la capitale n’aurait en réalité jamais été ouvert à l’hypothèse d’un départ de son défenseur.

Le moins que l’on puisse dire est que les choix du Real Madrid en matière de recrutement ces dernières années sont peu reluisants. En effet, Luka Jovic n’a jamais réussi à se faire une place et est parti en prêt à l’Eintracht Francfort cet hiver, Eden Hazard peine à performer sur la durée à cause de ses blessures, tandis que le jeune Eder Militao ne parvient pas à s’imposer dans la défense centrale. Recruté pour 50 M€ au FC Porto, le Brésilien de 23 ans déçoit depuis son arrivée au Real Madrid, et c’est pourquoi il a été annoncé sur le départ des Merengue au cours de la fenêtre hivernale des transferts qui s’est refermée ce lundi.

Le Real Madrid voulait garder Eder Militao cet hiver !