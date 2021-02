Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane sur le départ cet été ?

Publié le 3 février 2021 à 21h30 par La rédaction

Cloué sur le banc par Zinédine Zidane au Real Madrid, Vinicius Jr. pourrait être prié d'aller voir ailleurs l'été prochain.

Les jeunes joueurs du Real Madrid n'ont pas tous la cote avec Zinédine Zidane : Luka Jovic a ainsi été prêté à l'Eintracht Francfort pour le reste de la saison, alors que Martin Odegaard a également été cédé à Arsenal dans le cadre d'un prêt pour finir l'année. Ces deux espoirs de la Casa Blanca manquaient de temps de jeu sous les ordres de ZZ , et ont donc obtenu l'autorisation d'obtenir une opportunité de se montrer ailleurs. Malheureusement pour lui, Vinicius Jr. n'a pas eu autant de chance...

Un départ inévitable cet été ?