Mercato - OM : Cette terrible révélation sur ce gros transfert avorté !

Publié le 4 février 2021 à 0h45 par La rédaction

Duje Caleta-Car pourrait actuellement être un joueur de Liverpool, mais Pablo Longoria en a décidé autrement. Le défenseur croate de l'OM aurait maintenant du mal à encaisser le coup...

Il s'en est fallu de peu pour que Duje Caleta-Car prenne la direction de Liverpool ! Les Reds ont d'énormes manques à combler dans leur charnière centrale, la faute aux blessures de Virgil van Dijk, Fabinho, Joe Gomez et Joel Matip. En ce sens, l'équipe entraînée par Jürgen Klopp était prête à mettre le paquet sur Duje Caleta-Car, le défenseur central de l'OM. Un accord aurait pu être trouvé entre les deux parties, mais Pablo Longoria, le Head of football marseillais, n'a pas validé le départ de son joueur. Au plus grand regret de l'international croate...

Caleta-Car serait « dévasté »