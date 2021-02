Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec cet ancien de L1 !

Publié le 3 février 2021 à 21h10 par La rédaction

À la recherche d'un entraîneur pour remplacer André Villas-Boas, Pablo Longoria apprécierait le profil de Robert Moreno. Un intérêt qui ne laisse pas l'ancien entraîneur de Monaco de marbre.

Après avoir annoncé qu'il avait donné sa démission à ses dirigeants ce mardi, en conférence de presse, André Villas-Boas a finalement été mis à pied par l'Olympique de Marseille. Une décision qui poussent Pablo Longoria et le club phocéen à se lancer à la recherche d'un nouvel entraîneur. En attendant, Nasser Larguet et Philippe Anziani assureront l'intérim, mais la situation n'est pas amenée à durer. De nombreux noms ont déjà été cités, en vain pour le moment car, comme vous l’a expliqué le10sport.com, Maurizio Sarri, Lucien Favre et Rafael Benitez ne sont pas enclins à rejoindre l’OM en cours de saison. C'est pourquoi d'autres noms tels que Jorge Sampaoli (Atlético Mineiro), Abel Ferreira (Palmeiras) ou Robert Moreno (ex-Monaco) sont apparus ce mercredi. Le dossier de ce dernier, dont la piste a été révélée par le journaliste de France Football Nabil Djellit, pourrait d'ailleurs être le plus avancé pour le moment...

Moreno emballé à l'idée de succéder à Villas-Boas ?

Passé par l'AS Monaco de décembre 2019 à juillet 2020, Robert Moreno serait bel et bien dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille, comme le confirme Saber Desfarges, journaliste pour Téléfoot La Chaîne . Et même s'il ne serait pas la priorité de Pablo Longoria, qui apprécierait tout de même son profil, le technicien espagnol ne serait pas insensible à l'idée de s'offrir une nouvelle chance en Ligue 1 en rejoignant l'Olympique de Marseille. Affaire à suivre donc...