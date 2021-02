Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça sort l’artillerie lourde pour Lionel Messi !

Publié le 4 février 2021 à 16h00 par Th.B.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait voir Victor Font, s’il venait à être élu président, lui proposer un contrat à vie. En parallèle, il n’existerait aucun contact avec le PSG selon SPORT.

Alors qu’il a tout connu au FC Barcelone où il y a effectué l’intégralité de sa carrière professionnelle, Lionel Messi pourrait quitter le Barça à la fin de la saison, soit 21 ans après son arrivée et ses débuts à La Masia. En effet, son contrat court jusqu’en juin prochain et il se pourrait bien que le capitaine du club culé décide de ne pas le prolonger. Actuellement, Messi attendrait l’élection du prochain président du FC Barcelone dont l’identité sera connue le 7 mars. À l’instant T, Messi n’aurait discuté avec aucun membre du PSG comme SPORT l’atteste, bien que les joueurs comme Angel Di Maria ne cesse d’évoquer la possibilité que l’Argentin signe au PSG l’été prochain. Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font voit grand pour Lionel Messi en Catalogne.

« Lui faire une proposition de contrat à vie »