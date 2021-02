Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel s'enflamme pour sa nouvelle recrue !

Publié le 4 février 2021 à 22h00 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, l'ASSE s'est offert les services d'Anthony Modeste. Alors qu'il a joué ses premières minutes avec Les Verts ce mercredi, l'attaquant de 32 ans a déjà convaincu Claude Puel.

En grande difficulté depuis le début de saison, l'ASSE a profité du mercato hivernal pour se renforcer. Pour étoffer son attaque, Claude Puel a décidé de miser sur Anthony Modeste. Prêté avec option d'achat par Cologne, l'attaquant de 32 ans n'était pas titulaire face à Nantes (1-1), mais a tout de même eu 45 minutes à se mettre sous la dent. Un temps de jeu qui lui a été profitable, puisqu'il a déjà fait forte impression auprès de Claude Puel. En conférence de presse d'après-match, le coach de l'ASSE a rendu hommage à Anthony Modeste pour sa première et s'est réjoui de son arrivée.

«Je le trouve vraiment intéressant, il est déjà utile»