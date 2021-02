Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Modeste livre les dessous de son arrivée !

Publié le 3 février 2021 à 10h30 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par l’ASSE sous la forme d’un prêt sans option d’achat, Anthony Modeste se prononce sur son arrivée dans le Forez et indique que les négociations ont été bouclées rapidement.

Longtemps en quête d’un nouveau buteur, l’ASSE a finalement trouvé son bonheur avec Anthony Modeste. L’attaquant français de 32 ans a été prêté par Cologne sans option d’achat jusqu’à la fin de la saison, et Claude Puel tient donc son nouveau numéro 9 après avoir longtemps ciblé Mostafa Mohamed qui a finalement rejoint Galatasaray. Interrogé sur le site officiel de l’ASSE, Modeste a livré les coulisses de son arrivée dans le Forez.

« Ça a été très rapide »