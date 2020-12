Foot - Mercato - LOSC

Mercato : LOSC, OM, OL… Quel avenir pour Christophe Galtier ?

Publié le 31 décembre 2020 à 3h00 par T.M.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le LOSC, où il réalise du très bon travail, Christophe Galtier est toutefois annoncé un peu partout. A quoi faut-il donc s’attendre pour l’avenir du technicien de 54 ans ?

Après l’ASSE, c’est désormais au LOSC que Christophe Galtier officie et ce depuis 2017. Et dans le nord de la France, tout se passe bien pour le technicien français. En effet, ces dernières saisons, les Dogues se sont imposés comme l’une des meilleures équipes du championnat derrière le PSG et actuellement, ils tiennent même d’ailleurs tête aux champions de France. Le travail de Galtier porte donc ses fruits, pour le plus grand bonheur du LOSC. Mais cela ne passe inaperçu. En effet, considéré par beaucoup comme le meilleur entraîneur de la Ligue 1, Christophe Galtier suscite plusieurs convoitises.

Un nouveau départ pour Galtier ?