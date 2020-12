Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Henrique, Cuisance, Balerdi… Le bilan complet des recrues !

Malgré des soucis financiers importants, l'OM a réussi à recruter cinq joueurs en déboursant simplement 8M€. Et après une demi-saison, le bilan est mitigé.

Contraint de se montrer malin pour se renforcer l'été dernier, l'Olympique de Marseille a réussi à attirer pas moins de cinq joueurs, le tout en déboursant 8M€. Cette somme a d'ailleurs été intégralement investie sur le jeune ailier brésilien Luis Henrique. Pour le reste, l'OM a misé sur des joueurs libres, à l'image de Pape Gueye et Yuto Nagatomo ainsi que sur des prêts : Michaël Cuisance (Bayern Munich) et Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund). Et alors que l'OM a connu une première partie de saison en dents de scie, ses recrues présentent également un bilan mitigé.

Balerdi et Gueye, les bonnes surprises

La bonne pioche estivale de l'OM semble bien être Pape Gueye. Arrivé libre en provenance du Havre après un litige avec Watford, le jeune milieu de terrain, d'abord remplaçant, s'est vu offrir un temps de jeu de plus en plus important malgré la concurrence dans l'entrejeu. L'autre satisfaction du recrutement olympien se nomme Leonardo Balerdi. Après des premiers pas hésitant, l'Argentin s'impose comme option sérieuse aux yeux d'André Villas-Boas qui l'a plusieurs fois privilégié à Duje Caleta-Car. Concernant Michaël Cuisance, probablement le plus attendu des cinq renforts, il a alterné le bon et le moins bon, souvent dans une position de numéro 10. De son côté, Luis Henrique peine à justifier les 8M€ investis par l'OM au point qu'André Villas-Boas ait même reconnu une erreur de casting. Enfin, Yuto Nagatomo a livré des prestations décevantes et peine à s'imposer à Marseille.