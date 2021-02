Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario totalement fou est envisagé pour la vente du club !

Publié le 4 février 2021 à 21h10 par A.M.

En pleine crise à Marseille, la vente de l'OM revient sur le devant de la scène. Et Didier Roustan imagine d'ailleurs un scénario lancé par Jacques-Henri Eyraud.

Ces derniers jours auront été animés du côté de l'Olympique de Marseille. Et pour cause, samedi dernier, plusieurs supporters ont débarqué à La Commanderie afin de s'introduire de force dans le centre d'entraînement du club phocéen où ils ont fait de nombreux dégâts. Des incidents qui font suite aux résultats décevants de l'OM qui d'ailleurs poussé André Villas-Boas à quitter son poste. Mais comme l'explique Didier Roustan, tous ces évènements pourraient finalement rendre service à l'OM... pour vendre le club.

«Ces événements ça arrange Eyraud»